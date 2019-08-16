وسجل المهاجم المخضرم أريتز أدوريز بتسديدة مقصية رائعة بعد دقيقة واحدة من نزوله احتياطيا هدف المباراة في الدقيقة 89.

بدأ برشلونة المباراة من دون نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي المصاب في ربلة الساق ليغيب بالتالي عن المباراة الافتتاحية لفريقه في الدوري المحلي للمرة الأولى منذ 10 سنوات قبل أن يتعرض المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز للإصابة ذاتها ويخرج أواخر الشوط الأول.

ولم يخسر أتلتيك بلباو في آخر 15 مباراة على ملعب سان ماميس، وكان انتزع التعادل أيضا ذهابا وإيابا من الفريق الكاتالوني في الموسم الماضي.



التغطية المباشرة:

د 90+2 نهاية المباراة بفوز دراماتيكي لبلباو على حامل اللقب!

د 89- بلباو يسجّل! البديل أريتز أدوريز بتسديدة مقصية مبهرة يهز شباك برشلونة قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي!! أدوريز سجّل بعد مرور أقل من دقيقة على دخوله مكان وليامز!

د 80- مدرب بلباو يدفع ببينات ايتشيباريا مكان أوناي لوبيز.

د 79- رافينيا، أفضل لاعبي برشلونة الليلة، يراوغ مدافعي بلباو داخل منطقة الجزاء ويسدد على المرمى لكن الكرة تتحول إلى ركنية.

د 76-التبديل الثالث لبرشلونة. سيرغي روبيرتو يخرج تاركاً مكانه لكارليس بيريز.

د 70- راكيتيتش يستغل كرة مرتدة من مدافعي بلباو اثر اختراق لغريزمان داخل منطقة الجزاء ويطلقها قوية جداً فوق العارضة مضيعاً على فريقه فرصة افتتاح التسجيل!

د 66- أويهان سانسيت يدخل مكان اوسكار دي ماركوس في صفوف بلباو.

د 51- كرة ذكية من ديمبيلي إلى رافينيا داخل المنطقة، لكن كرة اللاعب البرازيلي ارتدت من مدافع بلباو وتحولت إلى ركنية لم تثمر.

د 46- مدرب برشلونة ايرنيستو فالفيردي يدفع بايفان راكيتيتش مكان كالرليس الينا منذ مطلع الشوط الثاني.

د 46- انطلاق الشوط الثاني

د 45- نهاية الشوط الأول بتعادل أبيض بين أتلتيك بلباو وبرشلونة في افتتاح موسم 2019-2020 من الليغا. بلباو كان حاضراً أكثر أمام مرمى منافسه، لكن برشلونة كان قريباً جداً من هز الشباك عبر سواريز (د32) ورافينيا (44) في شوط لم يرتق فيه المستوى الفني حتى صافرة نهايته.

د 44- رافينيا يوقظ جماهير ملعب سان ماميس بتصويبة قوية ودقيقة من خارج المنطقة ارتقى لها حارس بلباو وحولها على العارضة في لقطة استعراضية جميلة!

د 36- لعبة جميلة ومميزة داخل منطقة برشلونة، لكن تير شتيغن يسيطر على الكرة مرة أخرى.

د 32- لويس سواريز يرفض هدية لوبيز الذي قدّم له الكرة على طبق من ذهب أمام المرمى، لكنه سددها على القائم حارماً فريقه من افتتاح التسجيل!! وبدا سواريز مصاباً بشد عضلي بعد هذه الفرصة وخرج تاركاً مكانه لرافينيا (د 37).

د 15- فرصة خطيرة جداً أيضاً لأصحاب الأرض عن طريق وليامز الذي تلقى كرة بالعمق وتوغل سريعاً لكنه صوّب على حارس برشلونة.

د 7- تير شتيغن ينقذ مرماه ويتصدى ببراعة لتسديدة صاروخية بعيدة المدى من المهاجم ايناكي ويليامز كادت أن تهز الشباك مبكراً!

- أتلتيك بلباو وبرشلونة يقصان شريط الموسم الجديد من ملعب سان ماميس! النجم ليونيل ميسي يغيب عن المباراة لعدم جهوزيته بالإضافة لفيليبي كوتينيو الذي لم يكن ضمن قائمة المباراة إذ تشير آخر الأخبار عن اتفاق بين برشلونة وبايرن على إعارته للأخير.

التشكيلتان الأساسيتان:

تشكيلة برشلونة: تير شتيغن - جوردي ألبا، جيرار بيكيه، كليمون لونغليه، نيلسون سيميدو - سيرجي روبيرتو، كارليس ألينا، فرينكي دي يونغ - لويس سواريز، عثمان ديمبيلي، أنطوان غريزمان.

تشكيلة أتلتيك بلباو: أوناي سيمون - اندير كابا، يراي ألفاريز، أوناي نونيز، يوري برشيش - أوناي لوبيز، راوول غارسيا، دي ماركوس، داني غارسيا، موناين - ايناكي وليامز.

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