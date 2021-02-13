وتقدم ماركوس يورينتي بهدف لأتلتيكو في الدقيقة 63 بتسديدة منخفضة وقوية من حافة المنطقة لكن فرحة الفريق الزائر لم تستمر طويلاً حيث أدرك لاعب الوسط الفنزويلي يانخيل هيريرا التعادل لغرناطة بعد ثلاث دقائق مستفيداً من ركلة ركنية.



وكان أتلتيكو مهدداً بفقدان نقاط للمباراة الثانية على التوالي، بعد التعادل 2-2 مع سيلتا في الجولة الماضية، لكنه استعاد التقدم بعد تسديدة غيرت اتجاهها من الأرجنتيني أنخيل كوريا قبل ربع ساعة من نهاية الوقت الأصلي.

وأصبح رصيد فريق المدرب دييغو سيميوني 54 نقطة من 21 مباراة وبفارق ثماني نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، كما يتبقى للمتصدر مباراة واحدة إضافية.