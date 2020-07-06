وقال أتلتيكو في بيان عبر موقعه الرسمي إن الفحوصات الطبية التي خضع لها فيليكس، أظهرت وجود إصابة على مستوى الكاحل.

وفي انتظار تجاوب اللاعب مع العلاج فإنه لن يتمكن من مرافقة الفريق إلى فيغو حيث يواجه سيلتا ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من الليغا.

