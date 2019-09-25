ورفع "كولتشونيروس" رصيده إلى 13 نقطة مقابل 12 لاتلتيك بلباو الذي فرمله مضيفه ليغانيس 1-1.

في جزر الباليار، فرض أتلتيكو مدريد هيمنته على مايوركا وأنهى الشوط الأول متقدما بهدف الدولي دييغو كوستا من كرة رأسية بعد عرضية من كوكي في شباك الحارس المخضرم مانولو رينا، مسجلا هدفه الأول هذا الموسم (26).

ولم يقلق مايوركا ضيفه في الشوط الأول حتى في المرتدات.

وكانت تشكيلة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني قريبة من مضاعفة الأرقام من تسديدة أرضية قوية للظهير الكولومبي سانتياغو أرياس من داخل المنطقة لامست القائم الايمن (36).

وفي الشوط الثاني الذي بدأ بطيئا، عزز الجوهرة الجديدة لأتلتيكو البرتغالي الدولي جواو فيليكس (19 عاما) الأرقام بعدما عانده الحظ في الاول، فارتدت تسديدته من الدفاع والقائم الأيمن الى شباك مايوركا (64).

وكان لافتا طرد مهاجم أتلتيكو ألفارو موراتا في الدقيقة 78 بعد نيله إنذارين سريعين، وذلك بعد أقل من عشر دقائق على نزوله بديلا لكوستا.

وسيغيب موراتا عن مباراة القمة المقبلة السبت ضد ريال مدريد فريقه السابق.

ووضع هذا الفوز حدا لسلسلة من ثلاث مباريات رسمية دون أي فوز لأتلتيكو.

وفي المباراة الثانية، لم يدم تقدم بلباو من ركلة جزاء لراوول غارسيا (59) سوى دقيقتين قبل معادلتها عبر اللاعب ليغانيس أوسكار رودريغيز (61).

وقلب خيتافي تأخره 1-3 أمام فالنسيا إلى تعادل 3-3 بأهداف خايمي ماتا (1)، جايسون (66) وأتخل رودريغفيز (69)، فيما سجل لفالنسيا الأوروغوياني ماكسي غوميز (30 و34) والكوري الجنوبي الشاب لي كانغ إين (39).