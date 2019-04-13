ويدين أتلتيكو بالفوز على ملعبه "واندا ميتروبوليتانو" إلى حارس مرماه السلوفيني يان أوبلاك الذي تصدى لثلاث محاولات خطيرة في الشوط الأول قبل أن يفتتح فريقه التسجيل في أواخر هذا الشوط.

وخاض أتلتيكو مدريد المباراة في غياب هدافه دييغو كوستا الذي طرد في مباراة القمة ضد برشلونة الأسبوع الماضي بعد شتمه الحكم، فعاقبه الاتحاد الإسباني بالإيقاف ثماني مباريات ما يعني بأنّ موسمه انتهى كون فريقه خرج من كأس إسبانيا ومن دوري أبطال أوروبا.

وسدد ساوول نيغيز لاعب وسط أتلتيكو الدولي كرة يسارية من مشارف المنطقة بين يدي حارس سلتا فيغو (2). ثم أطلق الفرنسي أنطوان غريزمان كرة طائشة على الطاير (7).

وتصدى أوبلاك بطريقة رائعة لكرة مقصية أطلقها الجزائري رياض بودبوز (17)، ثم تدخل أوبلاك مرة جديدة منقذا مرماه من هدف أكيد بإبعاده تسديدة زاحفة للمغربي سفيان بوفال (31).

ونجح غريزمان في افتتاح التسجيل عندما احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة على مشارف المنطقة فأطلقها بإتقان لتسكن في سقف الشباك (42)، رافعاً رصيده إلى 14 هدفاً هذا الموسم في الدوري المحلي.

في الشوط الثاني، أشرك مدرب أتلتيكو الأرجنتيني دييغو سيميوني المهاجم ألفارو موراتا بدلاً من فيتولو، فحسم النتيجة لصالح فريقه عندما استثمر كرة في العمق من غريزمان فراوغ الحارس وأودع الكرة في شباكه (74).