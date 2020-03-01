وبدا فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني عاجزاً من الناحية الهجومية على الرغم أنّه كان يواجه فريقاً قابعاً في المركز الأخير.

وحتى أنّ أتلتيكو وجد نفسه متخلفاً في الدقيقة 24 بهدف بالنيران الصديقة، وذلك حين حوّل المونتينيغري ستيفان سافيتش الكرة في شباك حارسه السلوفيني يان أوبلاك لدى محاولته اعتراض كرة عرضية قادمة الجهة اليمين عبر الصيني وو لاي.

وبقي هذا الهدف الفاصل بين الفريقين لما تبقى من الشوط الأول الذي أنقذ خلاله أوبلاك والعارضة فريق العاصمة من هدف ثان بعد تسديدة بعيدة من فيكتور سانشيز (33).

لكن فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني أطلق اللقاء من نقطة الصفر بهدف رائع في الثواني الأولى من الشوط الثاني عبر ساوول نيغيز الذي وصلته الكرة خارج المنطقة إثر ركلة حرة، فأطلقها "على الطاير" في الشباك (47).

وعلى الرغم من الهدف المبكر الذي استهل به الشوط الثاني، عجز أتلتيكو عن الوصول إلى الشباك مجدداً بل كادت أن تهتز شباكه في الوقت القاتل برأسية للكولومبي برناردو إسبينوسا لامست القائم الأيسر لمرمى أوبلاك (87).

وبهذه النقطة، رفع أتلتيكو رصيده إلى 44 نقطة واستعاد المركز الرابع من ريال سوسييداد الفائز الجمعة على بلد الوليد 1-صفر، لكنه تنازل عن المركز الثالث لصالح إشبيلية الذي عزز اماله في انتزاع بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل (46 نقطة).

أما إسبانيول، فرفع رصيده إلى 20 نقطة وبقي في ذيل الترتيب بفارق خمس نقاط عن منطقة الأمان.