أتلتيكو يتطلع لحسم الديربي والابتعاد أكثر بالصدارة من قبل beIN SPORTS March 7, 2021 10:21 2:58 دقيقة بحثا عن الفوز الأول له بمعقله الجديد أمام ريال مدريد، سيحاول أتلتيكو مدريد التفوّق على جاره ليرفع الفارق بينه وبين الملكي الذي لعب مباراة أكثر، إلى ثماني نقاط. تقارير إخبارية أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني ريال مدريد -آخر الفيديوهات 2:13 دقيقة تنافس مرتقب بين الثلاثي لابورتا وفون وفريشا 0:35 دقيقة الخليفي يرحب بمشاركة فيدرر في قطر إكسون موبيل 3:00 دقيقة انطلاق عملية التصويت لانتخاب رئيس جديد لبرشلونة 3:18 دقيقة بنزيمة يعوّض كثرة الغيابات أمام أتلتيكو 2:58 دقيقة أتلتيكو يتطلع لحسم الديربي والابتعاد أكثر بالصدارة 3:47 دقيقة الأنظار تتجه صوب ديربي مدينة مانشستر المرتقب 0:32 دقيقة منتخب غانا يحصد كأس أمم إفريقيا تحت عشرين عاماً 4:35 دقيقة سان جيرمان وليون يعبران إلى ثمن نهائي كأس فرنسا 5:42 دقيقة الأهلي يسقط في فخ التعادل 4:02 دقيقة فوز هام لبرشلونة قبل موقعة سان جيرمان