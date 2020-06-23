

ورفع فريق العاصمة رصيده إلى 55 نقطة بفارق نقطتين عن اشبيلية الذي أصبح رابعاً بعد تعادله الإثنين على أرض فياريال 2-2. لكن لاعبي المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني يبتعدون بفارق 10 نقاط عن المتصدرين ريال مدريد وبرشلونة اللذين لعبا مباراة أقل.



وأجرى سيميوني، الطامح لضمان مركز بين الأربعة الأوائل مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، عدة تغييرات على التشكيلة التي فازت على بلد الوليد في المرحلة السابقة، وبقي منها الحارس السلوفيني يان أوبلاك، ماريو هيرموسو، الغاني توماس بارتي وماركوس ليورنتي.



وبكّر "كولتشونيروس" بالتسجيل إثر تمريرة جميلة في العمق وصلت إلى ليورنتي، عكسها عرضية داخل المنطقة تلعثم بها دفاع ليفانتي وسجلها برونو غونزاليس عن طريق الخطأ في شباكه (15).



وتابع ليورنتي (25 عاماً)، نجم إنزال ليفربول الإنكليزي عن عرشه في دوري أبطال أوروبا، تألقه بعد حركة فنية رائعة على طريقة الهولندي دنيس برغكامب ساهمت بتسجيل هدف الفوز.



وحصل أتلتيكو على فرصتين لمضاعفة النتيجة، لكنه أهدرهما عبر الدولي دييغو كوستا والبلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو، لينتهي الشوط الأول بتقدم مستحق للضيوف.



واحتفظ أتلتيكو بتقدمه في الثاني مع عدة فرص وقف لها الحارس ايتور فرنانديز بالمرصاد، ليتفادى أي نتيجة سلبية في مبارياته التسع الأخيرة، فيما بقي ليفانتي في المركز الحادي عشر ومني بخسارته الأولى بعد العودة.



ونجح أتلتيكو بالابتعاد بفارق 6 نقاط عن خيتافي الخامس الذي تابع إهدار النقاط بتعادله على أرض بلد الوليد 1-1.

