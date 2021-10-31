لاعبو الروخيبلانكوس سيحاولون تجاوزَ الفترة السيئة التي يمرون بها في الآونة الأخيرة، بعد تعادلين بهدفين لمثلهما في آخر جولتين لهم في الليغا أمام ريال سوسيداد، ثم أمام ليفانتي، في مباراةٍ شهدت طردَ المدرب دييغو سيميوني في دقائقها الأخيرة، فيما سيحاول ريال بيتس تحت إدارة الخبير مانويل بيليغريني استغلال حالة رفاق لويس سواريز، من أجل تعزيز التقدم نحو الصدارة.

