

وسجّل طوني لاتو (79 خطأ في مرمى فريقه) هدف المباراة الوحيد.

ورفع فريق "الروخيبلانكوس" رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن المتصدر ريال سوسييداد الذي يواجه فياريال غداً.

في المقابل تجمّد رصيد فريق "الخفافيش" عند 12 نقطة في المرتبة الحادية عشرة على سلم ترتيب الليغا.

واستمر غياب مهاجم فريق العاصمة الإسبانية الأوروغواياني المخضرم لويس سواريز (33 عاما) لعدم تعافيه تماما من إصابة بفيروس كورونا.

في المقابل، خاض حارس أتلتيكو السلوفيني يان أوبلاك مباراته الرقم 200 بألوان فريقه في الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة تفوقا واضحاً لرجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني على أصحاب الأرض، لكن الهدف الوحيد جاء عن طريق الخطأ بعد تمريرة عرضية من البديل البلجيكي يانيك كاراسكو إلى البديل الآخر فيتولو لكن لاتو حوّلها إلى شباك الحارس خومي دومينيك في سعيه لتشتيتها (79).