

وجاء الفوز بفضل الهدف الوحيد الذي سجله المهاجم الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة 47 بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة إثر تمريرة من الدولي ألفارو موراتا.

وانتزع أتلتيكو مدريد المركز الثالث من أتلتيك بلباو بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة بفارق نقطتين أمام الفريق الباسكي الذي مني بخسارته الثانية هذا الموسم.

وقال غريزمان: "حققنا الفوز بفضل جهود الفريق بأكلمه، قدمنا عملاً كبيراً في هذه المباراة، دافعنا جميعاً وهاجمنا جميعاً، ونجحنا في هز الشباك وحققنا ما عجزنا عنه ضد كلوب بروج" في إشارة إلى التعادل السلبي أمام الفريق البلجيكي الأربعاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.



وأضاف: "صحيح أننا عانينا اليوم، ولكن عندما تفوز فهذا هو الأفضل. خلقنا العديد من الفرص وكان لدي رغبة كبيرة في التسجيل وكان يتعيّن علي التحلي بالهدوء وهو ما فعلته اليوم وكسبنا ثلاث نقاط مهمة".

