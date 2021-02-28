أتلتيكو مدريد يواجه فياريال في مواجهة مرتقبة من قبل beIN SPORTS February 28, 2021 11:43 3:12 دقيقة بعد خيبة أمل متصدّر الليغا في مباراتيه الأخيرتين، في المسابقة المحلية ودوري الأبطال، يحلّ أتلتيكو مدريد ضيفاً على فياريال بحثاً عن العودة إلى سابق عهده هذا الموسم، بينما يطمح المضيف للإطاحة بأحد كبار الدوري. تقارير إخبارية أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني فياريال -آخر الفيديوهات 2:32 دقيقة قمة ميلان وروما تحمل عنوان العودة لسكة الانتصارات 3:12 دقيقة أتلتيكو مدريد يواجه فياريال في مواجهة مرتقبة 3:05 دقيقة مانشستر يونايتد يختبر قوته خارج أرضه أمام تشيلسي 3:34 دقيقة ختام منافسات بطولة الشقب الدولية 0:24 دقيقة شفيونتيك تنسحب من المشاركة في بطولة قطر توتال 3:26 دقيقة يوفنتوس يسقط في فخ التعادل أمام مستضيفه فيرونا 0:23 دقيقة ويست بروميتش يقتنص فوزاً مهماً من برايتون 0:37 دقيقة بارما يفشل في اقتلاع نقاط هامة 0:35 دقيقة تعادل إيجابي بين إيبار وهويسكا 3:04 دقيقة باريس سان جيرمان يدك حصون ديجون برباعية