ورفع أتلتيكو الذي كان ضمن مسبقاً مقعداً له في دوري الأبطال، رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف برشلونة الثاني الذي خسر في مباراته الأخيرة على أرضه أمام فياريال (صفر-2)، في حين تجمّد رصيد ريال سوسييداد عند 62 نقطة في المركز السادس، ما يؤهله للمشاركة في الدوري الأوروبي.

سجل هدفي أتلتيكو الأرجنتينيان رودريغو دي بول (51) وأنخيل كوريا (69) وجون غوريدي (90+3) هدف سوسييداد.

وفي مباراة ثانية فاز إشبيلية الذي سينافس أيضاً في دوري الأبطال الموسم المقبل، على أتلتيك بلباو بهدف دون مقابل سجله رافا مير في الدقيقة 68، ليرفع رصيده إلى 70 نقطة في المركز الرابع

