أتلتيكو مدريد ينتقل لمرحلة التدريبات الجماعية من قبل beIN SPORTS May 20, 2020 11:45 2:09 دقيقة دخل أتلتيكو مدريد المرحلة الثانية من تدريباته وهي التدريبات الجماعية، وتبين من خلالها أن لاعبي الفريق على جاهزية كبيرة بفضل اعتمادهم خطط التدريبات المنزلية المحكمة، التي أعدها المعد البدني للفريق. -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة مدرب أونيون برلين يعود إلى قيادة الفريق 2:00 دقيقة إعادة انتخاب "تابيا" رئيساً للاتحاد الأرجنتيني 0:34 دقيقة اتحاد الكرة الكويتي يحدد موعد عودة نشاطه 0:50 دقيقة حكومة بافاريا توافق على إقامة نصف نهائي الكأس 0:29 دقيقة مساعد مدرب بيرنلي يصاب بفيروس كورونا 1:29 دقيقة لا مخاوف في ليستر من عودة التدريبات الجماعية 0:49 دقيقة اليويفا يفكر في تغيير نظام بطولتي الأندية 2:09 دقيقة أتلتيكو مدريد ينتقل لمرحلة التدريبات الجماعية 3:31 دقيقة ما هي آخر المستجدات في إنكلترا؟ 3:09 دقيقة مصير الدوري الإيطالي سيتحدد في 28 أيار/مايو