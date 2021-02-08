واضطر متصدر الدوري الإسباني إلى إلغاء آخر حصة تدريبية قبل مواجهة سيلتا فيغو مساء اليوم الاثنين في الدوري.



كما ألغى النادي التجمع الذي يسبق المباراة حيث طالب اللاعبين بالعودة إلى منازلهم في انتظار نتائج الفحوص، إذ من المتوقع أن يتنقل اللاعبون فرادى إلى ملعب "واندا ميتروبوليتانتو" لخوض مباراة سيلتا فيغو.



