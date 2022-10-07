أتلتيكو مدريد يكرّم كوكي October 7, 2022 10:56 3:12 دقيقة تمّ تكريمُ قائد أتلتيكو مدريد كوكي الذي خاض 555 مباراة رسمية مع فريقه في كل المسابقات، متخطياً بذلك عدد المشاركات مع نفس الفريق للاعب السابق أدي لاردو الذي كان بحوزته الرقمُ القياسي 553 مباراة. تقارير إخبارية أتلتيكو مدريد كوكي -آخر الفيديوهات 1:21 دقيقة مقابلة خاصة مع أميشيا فرانسوا ألبـير 1:03 دقيقة إنفانتينو متفائل بنسخة استثنائية من كأس العالم 3:21 دقيقة الضغوط تتركز على بوش قبل مباراة ليون وتولوز 3:12 دقيقة أتلتيكو مدريد يكرّم كوكي 1:03 دقيقة مورينيو يعترف بأفضلية ريال بيتيس 4:25 دقيقة ريال بيتيس يحرج روما ويحقق فوزاً مثيراً 3:46 دقيقة فيورنتينا يهزم هارتس وينتزع منه الوصافة 0:43 دقيقة اليابان تلاقي إيران في النهائي 4:17 دقيقة آرسنال يتجاوز عقبة بودو/غليمت بنجاح 1:21 دقيقة بي إس في آيندهوفن يكتسح زيوريخ