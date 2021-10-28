أهدر أتلتيكو مدريد فرصة الاقتراب 3 نقاط من المتصدر ريال سوسييداد بسقوطه في فخ التعادل مع مستضيفه ليفانتي 2-2.

تقدّم فريق العاصمة الإسبانية مرتين الأولى عبر الفرنسي أنطوان غريزمان (12) لكن ليفانتي أدرك التعادل بواسطة لاعب مقدونيا الشمالية إينيس باردي (37 من ركلة جزاء).

ومنح المهاجم البرازيلي الشاب ماتيوس كونيا المنتقل إلى الروخيبلانكوس هذا الموسم قادما من هرتا برلين الألماني هدف التقدم مجددا في الدقيقة 76.

تبع ذلك طرد مدرب أتلتيكو دييغو سيميوني بعد الهدف بأربع دقائق. لكن ليفانتي انتزع نقطة في الرمق الأخير بتسجيله هدف التعادل بواسطة باردي أيضا من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس في حين بات رصيد ليفانتي 6 نقاط في المرتبة التاسعة عشرة.