اقتنص أتلتيكو مدريد فوزاً بغاية الأهمية من مضيفه إسبانيول 2-1 اليوم الأحد في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني.

وافتتح إسبانيول التسجيل بفضل راوول دي توماس قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول.

ودخل أتلتيكو مدريد الشوط الثاني بنية التعديل على الأقل فأجرى الأرجنتيني سيميوني عدة تبديلات أبرزها خروج مواطنه كوريا والفرنسي غريزمان والأوروغوياني سواريز سعياً للعودة إلى اللقاء.

ونال أتلتيكو مراده في الدقيقة التاسعة والسبعين بعد مجهود فردي مميز من البلجيكي كاراسكو قبل أن يضيف الفرنسي ليمار هدف الفوز في الوقت القاتل 90+9 بعد أن أضاف الحكم 10 دقائق كوقت بدل ضائع.

ورفع الروخيبلانكوس رصيده إلى 10 نقاط من أربع مباريات في الصدارة مؤقتاً بينما توقف رصيد إسبانيول عند النقطة الثانية.

وكان أتلتيكو قد تعادل في الجولة الماضية أمام فياريال 2-2 بعدما انتصر في أول جولتين على كل من سلتا فيغو 2-1 وإلتشي 1-0.