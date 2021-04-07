متصدر الدوري الإسباني قال عبر بيان رسمي إن المهاجم قد خضع للفحوصات طبية بعد إحساسه بآلام في التدريبات وأضاف النادي أن اللاعب يخضع حالياً للعلاج دون تحديد مدة غيابه.

وعلى الرغم أن أتلتيكو لم يكشف عن فترة غياب سواريز عن الملاعب، لكن الصحف الإسبانية المختصة قدرت غياب المهاجم الخطير بثلاثة أسابيع.

واذا صحّت هذه التوقعات، سيغيب سواريز عن مباريات فريقه ضد بيتيس وإيبار وهويسكا وأتلتيك بلباو على أن يعود ضد إلتشي في مطلع أيار/مايو.

وتعتبر إصابة سواريز ضربة قوية لمخططات كتيبة المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني الساعي إلى إحراز بطولة الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ عام 2014، لا سيما بان الاوروغوياني هو هداف الفريق هذا الموسم مع 19 هدفا في الدوري المحلي.

وبعد أن كان اتلتيكو مدريد متقدماً بفارق شاسع عن عملاقي الكرة الاسبانية قبل فترة بات الفارق بينه وبين برشلونة نقطة واحدة و3 نقاط عن ريال مدريد.

بيد ان فريق العاصمة الاسبانية، استعاد خدمات مهاجميه البرتغالي جواو فيليكس والبلجيكي يانيك كاراسكو بالإضافة الى المدافع المونتينيغري ستيفان سافيتش في تدريبات الاربعاء.