على ملعب رامون دي كارانزا في قادش، انتظر حامل اللقب الشوط الثاني ليفتتح التسجيل عبر الدولي الفرنسي توما ليمار من رأسية بعد عرضية من البلجيكي يانيك كاراسكو (56)، مسجلاً هدفه الثالث هذا الموسم، فيما أضاف مواطنه المعار من برشلونة أنطوان غريزمان الثاني من تسديدة بقدمه اليمنى من داخل المنطقة إثر تمريرة من ماركوس يورنتي (70).

وكاد ليمار الذي اختير أفضل لاعب في المباراة يضيف الثاني لكن كرته لم تهز الشباك (64)، ليضيف بديله الأرجنتيني أنخل كوريا الثالث بعد لعبة جماعية رائعة (76).

وعلى الرغم من هدفٍ عكسي من الحارس السلوفيني يان أوبلاك في شباكه بعدما فشل في السيطرة على كرة ساقطة من الهندوراسي شوكو لوزانو (86)، رد أتلتيكو في الدقيقة ذاتها بتسجيله الرابع عبر ماتيوس كونيا.

وسمح هذا الفوز لفريق "كولتشونيروس" بتناسي خيبة الخسارة أمام ميلان الإيطالي صفر-1 في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع وتعقيد مهمته بالتأهل إلى الأدوار الإقصائية، وأعاده إلى مسار المنافسة وإمكانية احتفاظه بلقبه محلياً.

