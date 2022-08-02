وسيواجه فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني قادش يوم الخميس في مواجهة كأس كارانثا الودية ثم سيلتقي بيوفنتوس يوم السابع من شهر أغسطس في لقاء ودي قبل أن يستهل موسمَه في الليغا بمواجهة خيتافي يوم الخامس عشر من الشهر الجاري.

