انتصر أتلتيكو مدريد على ضيفه خيتافي 2-0 اليوم السبت في الأسبوع الواحد والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبصم الفرنسي أنطوان غريزمان على هدف أتلتتيكو مدريد الأول في الدقيقة السابعة والعشرين قبل أن يضيف ساوول الهدف الثاني بعده بـ10 دقائق (37) مؤمناً انتصار وصيف الدوري الإسباني.

وسيطر أتلتيكو مدريد بالمجمل على المباراة وكان الفريق الأكثر خطورة ليحصد النقاط الثلاث ويرفع رصيده إلى 44 نقطة بفارق نقطتين فقط عن برشلونة المتصدر.

وتجمّد رصيد خيتافي عند 31 نقطة في المركز السادس مؤقتاً.

ويخوض برشلونة مباراة مهمة أمام مضيفه جيرونا الأحد بعد أن تلقى خسارة مفاجئة في مسابقة كأس الملك أمام إشبيلية 2-0 الأربعاء الفائت.

النصيري يتألق

وتألق المغربي يوسف النصيري في مباراة ليغانيس وضيفه إيبار عندما قاد صاحب الأرض للتعادل 2-2.

ووقع النصيري على هدفي فريقه (46 و67) بعدما كان ليغانيس متأخراً بهدفي كيكي وخوان جوردان (29 و36),