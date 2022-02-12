انتصر أتلتيكو مدريد على ضيفه خيتافي 4-3 يوم السبت ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم متجاوزاً تأخره بالنتيجة والنقص العددي.

وشهد الشوط الأول تسجيل ستة من أهداف المباراة السبعة إضافة إلى ثلاث ركلات جزاء أضاع الأوروغوياني لويس سواريز واحدة منها.

ولم يمنع إهدار سواريز ركلة جزاء (9) أتلتيكو مدريد من التقدم بالنتيجة بهدفي الأرجنتيني كوريا والبرازيلي ماتيوس كونا (19 و27) ليظن حامل اللقب أنّه حسم المباراة، لكن خيتافي انتفض مسجلاً ثلاثة أهداف.

ووقع بورخا مايورال على هدف تذليل الفارق (30) قبل أن يمنح التركي أونال فريقه الأفضلية بعدما نجح بتنفيذ ركلتي جزاء (37 و42).

وأنهى كوريا الشوط الأول بنتيجة التعادل بعدما سجّل الهدف الثاني له والثالث لأتلتيكو 45+4.

ولم يمنع طرد البرازيلي فيليبي (58) أتلتيكو مدريد من خطف نقاط المباراة بفضل هدف البديل هيرموسو القاتل الذي أتى قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي 89.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً بفارق نقطة عن برشلونة الذي أصبح خامساً، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر مؤقتاً.