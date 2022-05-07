أتلتيكو مدريد يرفض إقامة ممر شرفي بحسب كوكي من قبل beIN SPORTS May 7, 2022 11:12 1:16 دقيقة قال كوكي قائد فريق أتلتيكو مدريد، إنّهم لن ينظموا ممراً شرفياً للاعبي ريال مدريد المتوجين بلقب الليغا مؤكداً أن تركيزهم منصب على الفوز بنقاط المباراة لتساعدَهم في تحقيق أهدافهم هذا الموسم. مقابلات أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني كوكي -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة منتخب أوكرانيا يستعد في سلوفينيا لمقابلة اسكتلندا 2:36 دقيقة الأهلي ووفاق سطيف - التغطية الخاصة 3:13 دقيقة الوداد عاقد العزم رغم الغيابات 3:34 دقيقة وفاق سطيف الجزائري يشد الرحال إلى القاهرة 3:17 دقيقة ليفربول وتوتنهام بين آمال الصدارة والتأهل للأبطال 2:36 دقيقة الأهلي المصري يستقبل وفاق سطيف في موقعة منتظرة 1:16 دقيقة أتلتيكو مدريد يرفض إقامة ممر شرفي بحسب كوكي 0:39 دقيقة الفيفا يرد على طلب الجزائر 3:28 دقيقة موناكو يشدد الخناق على مرسيليا 0:42 دقيقة باريس سان جيرمان بطلاً للدوري الفرنسي لكرة اليد