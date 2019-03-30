وأنهى أتلتيكو الشوط الأول متقدما بهدفين مبكرين لساوول نيغويز اثر كرة من الفرنسي أنطوان غريزمان (5) ودييغو كوستا بعد تمريرة من كوكي (11).

وتابع اتلتيكو تفوقه في الشوط الثاني، وأضاف ألفارو مورتا الهدف الثالث بعد كرة بينية من الفرنسي توماس ليمار (59)، واختتم الغاني توماس بارتي المهرجان بهدف رابع بتسديدة من خارج المنطقة (84).

ورفع اتلتيكو مدريد رصيده الى 59 نقطة في المركز الثاني بفارق 10 نقاط خلف برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد الافيس عند 44 نقطة في المركز الخامس مؤقتا.

وفرط فياريال بفوز كان في المتناول بعدما تقدم على مضيفه سلتا فيغو بهدفين مبكرين للكاميروني كارل توكو إيكامبي (11) وألفونسو بدرازا (15) وقبل أن تستقبل شباكه ثلاثة أهداف في الشوط الثاني سجلها ياغو أسباس (50 و86 من ركلة جزاء) والأوروغوياني مكسيميليانو غوميز (71).

وتختتم المرحلة اليوم بلقاءات ليفانتي مع إيبار، ورايو فايكانو مع ريال بيتيس، وإشبيلية مع فالنسيا، وبلد الوليد مع ريال سوسييداد، وريال مدريد مع هويسكا.