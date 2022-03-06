أتلتيكو مدريد يحل ضيفاً ثقيلاً على ريال بيتيس من قبل beIN SPORTS March 6, 2022 13:56 2:52 دقيقة يستقبل ريال بيتيس على ملعبه ضيفه أتلتيكو مدريد وعينه على تعويض إخفاقه بثلاثية في مرحلة الذهاب، بينما تسعى كتيبة المدرب دييغو سيميوني إلى مواصلة صحوتها وتحقيق الفوز الثالث على التوالي. تقارير إخبارية ريال بيتيس أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني -آخر الفيديوهات 3:20 دقيقة بييربوم يتألق في جولة لونجين لأبطال قفز الحواجز 0:59 دقيقة أنشيلوتي: قادرون على تكرار هذا الأداء أمام باريس 3:25 دقيقة مواجهة منتظرة بين قطر والغرافة 2:37 دقيقة الدحيل يتطلع لمواصلة مشواره في كأس أمير دولة قطر 3:06 دقيقة برشلونة لمواصلة نتائجه الإيجابية من بوابة إلتشي 2:52 دقيقة أتلتيكو مدريد يحل ضيفاً ثقيلاً على ريال بيتيس 0:51 دقيقة غرناطة يقيل مدربه مورينو 0:56 دقيقة فرنانديس وأوسوريو إلى المباراة النهائية 2:16 دقيقة جيمس يقود ليكرز لتحقيق الفوز على غولدن ستايت 0:41 دقيقة إصابة 22 مشجعاً خلال مباراة في الدوري المكسيكي