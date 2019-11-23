وفرّط أتلتيكو مدريد في فوز في المتناول عندما تقدم على مضيفه غرناطة بهدف لمدافعه الدولي البرازيلي رينان لودي في الدقيقة 60 عندما تلقى كرة خلف الدفاع من المكسيكي هيكتور هيريرا فتوغل داخل المنطقة ولعبها داخل المرمى، لكن شباكه استقبلت هدف التعادل بعد 7 دقائق برأسية سانشيز باراهونا إثر ركلة ركنية انبرى لها أنغل مونتورو.

وأهدر أتلتيكو مدريد فرصة انتزاع المركز الثاني ولو مؤقتاً من جاره ريال مدريد فاكتفى بنقطة واحدة وبقي ثالثاً برصيد 25 نقطة وبفارق الأهداف خلف النادي الملكي، لكنه مهدّد بالتراجع إلى المركز الرابع في حال فوز ريال سوسييداد على ريال مدريد لاحقا، واشبيلية على مضيفه بلد الوليد الأحد في ختام المرحلة.

في المقابل، رفع غرناطة رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس.