وسجل لأتلتيكو ساول نيغيز 28 وألفارو موراتا 64.

ورفع "كولتشونيروس" رصيده إلى 19 نقطة ملتحقا ببرشلونة المتصدر الذي تأجلت مباراته المنتظرة مع غريمه ريال مدريد حتى 18 كانون الأول/ديسمبر المقبل، بسبب الأوضاع السياسية والتظاهرات التي يشهدها اقليم كاتالونيا.

وهذا أول فوز لأتلتيكو في الدوري على ملعبه "واندا متروبوليتانو" منذ مطلع ايلول/سبتمبر الماضي. وحقق فوزه الاول في الدوري منذ شهر، بعد ثلاثة تعادلات متتالية انزلته في الترتيب.

وكانت المواجهة بين أضعف هجومين في النصف الأول من الترتيب، اذ استهلا المواجهة وبحوزتهما 8 أهداف فقط في 9 مباريات.

وقال مسجل الهدف الأول ساوول "بدأنا بشكل جيد والحقنا الضرر بالخصم. جمهورنا الكبير ساعد على مستوى التركيز.. نبحث دوما عن الفوز لكن بكل تأكيد عندما تتعادل تكون هناك بعض المرارة. أمام بلد الوليد لم نكن جيدين لكن فوز اليوم أراحنا".

تابع "عرفنا كيف نقرأ المباراة.. كان هناك نقص في دفاعهم وحاولنا إرسال الكرات العالية والاستحواذ اكثر على الكرة.. احتاج إلى تسجيل الأهداف وتقديم الإضافة إلى الفريق".

وفي ظل غياب البرتغالي جواو فيليكس المصاب بكاحله الأيمن وقلبي الدفاع الأوروغوياني خوسيه خيمينيز والمونتينيغري ستيفان سافيتش، قدم الارجنتيني انخل كوريا مجهودا جميلا ولعب كرة مميزة الى ساوول نيغويز سددها في الشباك مفتتحا التسجيل (28).

وتابع حارس أتلتيكو السلوفيني يان أوبلاك تألقه، رافعا رصيده إلى 18 صدة من أصل 19 تسديدة في مختلف المسابقات، إذ اهتزت شباكه من ضربة لداني باريخو لاعب فالنسيا في المرحلة السابقة.

وبعد طول انتظار، سجل الفارو موراتا هدف الاطمئنان في الشوط الثاني منهيا عرضية مقشرة من كوريا أيضا بعد جملة جماعية جميلة (64).

وكانت تشكيلة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني قد خضعت لتغييرات كبيرة الصيف الماضي. وقع فريق العاصمة مع تسعة لاعبين، بمن فيهم الموهبة البرتغالية الصاعدة جواو فيليكس من بنفيكا والانكليزي كيران تريبيير من توتنهام، وتخلى عن 16 لاعبا منهم المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان وقائد الدفاع الأوروغوياني دييغو غودين.

وقال لاعب بلباو ايكر مونياين "تدخل حارسهم في الشوط الاول ثم انقلبت الأمور وأصبحت معقدة. دخلنا بشكل جيد لكن افتقدنا للثقة في المقدمة. في الشوط الثاني رفع اتلتيكو الايقاع وكان يهاجم بقوة أكبر. كنا نحاول أن ندافع لكن أتى الهدف الثاني".

وعن سلسلة من خمس مباريات دون فوز اردف قائلا "ندرك جيدا انها سلسلة سلبية، لذا يجب ان ننظر ونصحح بعض الاشياء. لدينا مباراة على ارضنا الاربعاء وهي مصيرية".

بدوره، رأى موراتا صاحب الهدف الثاني "واجهنا خصما هاما وصعبا وسيكون كذلك لكل فرق الليغا. لم نستحق التعادل ضد فالنسيا لكن اليوم عوضنا واحرزنا النقاط".

وبقي بلد الويد دون خسارة في آخر خمس مباريات، بعد فوزه على ايبار 2-صفر بهدفي سيرجي غوارديولا (10) والبنيني محمد ساليسو (39).

وحقق ليغانيس فوزه الأول هذا الموسم على ضيفه ريال مايوركا بهدف الدنماركي مارتن برايثوايت (31).

وبفوز ليغانيس، بات نادي واتفورد الإنكليزي الوحيد دون اي فوز حتى الان في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى.