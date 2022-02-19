وبعدما فرط في منتصف الأسبوع بمباراته المؤجلة مع ليفانتي بالخسارة على أرضه صفر-1، استعاد أتلتيكو توازنه في الوقت المناسب بفضل ثلاثية تناوب على تسجيلها البرتغالي جواو فيليكس في الدقيقة 3 والأوروغوياني لويس سواريز بتسديدة رائعة من حوالي 40 متراً (59)، والبديل الأرجنتيني أنخل كوريا (89).

وتحضر نادي العاصمة بأفضل طريقة لمواجهته الأربعاء على أرضه مع البرتغالي كريستيانو رونالدو ورفاقه في مانشستر يونايتد الإنكليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

ويدين فياريال بفوزه العاشر في هذا الموسم الى لاعبه الجديد الهولندي أرناوت دانجوما الذي يواصل تألقه بتسجيله ثلاثية (35 من ركلة جزاء و39 و81 من ركلة جزاء) وأضاف زميله غوميز الهدف الرابع في الدقيقة 90+6.

فيما كان هدف غرناطة الوحيد من نصيب لويس ميا (61 من ركلة جزاء).

ويستضيف فريق الغواصات الصفراء نادي يوفنتوس الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وتعادل قاديش مع ضيفه خيتافي 1-1.



