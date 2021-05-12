ووقّع هدفي الروخيبلانكوس كل من البلجيكي يانيك كاراسكو (16) والأرجنتيني آنخل كوريا (28).

في المقابل، ذلّل إيغور زوبلديا (83) النتيجة لمصلحة الفريق الباسكي.

وابتعد أتلتيكو في الصدارة بفارق أربع نقاط عن برشلونة الثاني (76 نقطة) وخمس عن ريال مدريد الثالث الذي يحل ضيفاً على غرناطة الخميس.

تفاصيل المواجهة

نهاية المباراة بفوز أتلتيكو مدريد على ريال سوسييداد (2-1).

سوسييداد يضغط بقوة بغية تعديل الكفة وأتلتيكو ينكمش لتحصين الدفاع والخروج بنقاط اللقاء.

الدقيقة 83: البديل إيغور زوبلديا الذي عوّض أريتز إلوستوندو في الدقيقة 69 يذلّل الفارق لسوسييداد (2-1). انطلاقة جديدة للمواجهة !

سواريز يغادر الميدان ويحّل بدلاً منه البرازيلي رينان لودي. سيميوني بدأ يفكر في تأمين النتيجة.

الدقيقة 80: القائم الأيمن للحارس أوبلاك يحرم سوسييداد من هدف تذليل الفارق !

الدقيقة 77: سواريز يهدر فرصة سانحة للتسجيل بعد انفراده بالحارس ريميرو.

سيميوني يدفع بالثنائي البرتغالي جواو فيليكس وجيوفراي كوندوغبيا من جمهورية إفريقيا الوسطى مكان كل من الأرجنتيني آنخل كوريا وساوول نيغويز في المقابل ألغاوسيل يلتجأ لتغيير جديد عبر دخول مارتن ميركيلانز وخروج يكيل أويارزابال.

الدقيقة 67: كريستيان بورتو يصوّب بقوّة لكن أوبلاك يتصدّى ببراعة ويحوّل الكرة لركنية لم تأت بالجديد.

نجح فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني في التصدّي لمحاولات الضيوف إلى حد الآن بفضل التنظيم الدفاعي المحكم.

مدرب سوسييداد إيمانول ألغاوسيل يقحم كل من جون باوتيستا وجون باتشيكو وروبرتو لوبيز بدلاً من ألكسندر إيزاك وموديبو سانيون وناتشو مونريال أملاً في إعطاء دفعة لخط هجوم فريقه.

أتلتيكو يحاول امتصاص الهيجان الهجومي لريال سوسييداد وحبك هجمات عكسية تقضي على أحلام الضيوف.

الدقيقة 50: سواريز لم يستغل فرصة ذهبية لتسجيل هدف الاطمئنان ليتدخل الدفاع ويبعد الكرة.

على عكس الشوط الأول ريال سوسييداد يبادر بالهجوم في نية واضحة للعودة على مستوى النتيجة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول على تقدّم مدريدي مستحق (2-0). أتلتيكو استحق الأسبقية لما قدّمه من مجهودات خلال الفترة الأولى أما سوسييداد فقد استفاق بعد استقبال شباكه للهدف الأول بيد أن ذلك لم ينقذه من هدف ثان صعّب من مهمته في العودة لأجواء اللقاء.

رغم محاولات الفريقين للتسجيل فقد سيطر التسرّع وسوء التركيز على أداء المهاجمين لتبقى النتيجة على حالها.

الدقيقة 37: أوبلاك من جديد يمنع ألكسندر إيزاك من التسجيل، الحوار يتواصل بين الثنائي المتألق.

الدقيقة 31: العملاق أوبلاك يتصدّى لصاروخية السويدي ألكسندر إيزاك.

الدقيقة 28: الأرجنتيني آنخل كوريا يسجّل الثاني للروخيبلانكوس بعد انفرداه بالحارس ريميرو إثر تمريرة دقيقة من سواريز (2-0).

الدقيقة 18: سوسييداد يظهر أخيراً في الهجوم، تسديدة آندير بارينتشيا لم تغالط الحارس السلوفيني يان أوبلاك رغم موقعه المناسب للتسجيل.

الدقيقة 16: يانيك كاراسكو يفتح باب التسجيل لأتلتيكو مدريد (1-0). تلقّى البلجيكي إمداداً ذكياً من زميله لورنتي داخل منطقة الجزاء، روّض بشكل رائع وسدّد بين ساقي الحارس المتألق ريميرو بنجاح.

سوسييداد تائه إلى حد الآن، الفريق الباسكي لا يقوى على مقارعة فريق العاصمة الإسبانية !

الدقيقة 9: ماركوس لورينتي ينفرد بالحارس ريميرو والأخير يستأسد من جديد. أي بداية نارية للمباراة !

الدقيقة 7: سواريز من جديد يهدّد مرمى سوسييداد لكن من ركلة حرّة مباشرة هذه المرّة ! تسديدة الأوروغوياني مرّت قريبة من رمى ريميرو.

الدقيقة 5: أول فرصة حقيقية للتسجيل في اللقاء من أقدام الأوروغوياني لويس سواريز الذي أهدر الفرصة رغم موقعه المناسب وسدّد عالياً فوق مرمى الحارس أليكس ريميرو.

أتلتيكو مدريد مندفع نحو الهجوم في محاولة لمباغتة الضيف الباسكي منذ البداية.

صافرة البداية

الحكم غييرمو كوادرا يدير الموقعة المرتقبة بين أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد.

تشكيلة أتلتيكو مدريد