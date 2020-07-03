وفرض المهاجم ألفارو موراتا نفسه نجماً للمباراة بتسجيله ثنائية (29 من ركلة جزاء) و(49) في حين أضاف كوكي الهدف الثالث (79).

وواصل أتلتيكو مسيرته الخالية من الهزائم في الدوري المحلي للمباراة الثانية عشرة على التوالي، بينها سبعة انتصارات وخمسة تعادلات.



ورفع فريق العاصمة عدد انتصاراته منذ عودة المنافسات بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإيقاف بسبب فيروس كورونا المستجد، إلى خمسة مقابل تعادلين، ليحصن مركزه الثالث الذي يسمح له بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، برصيد 62 نقطة، في حين تعقدت مهمة مايوركا في البقاء ضمن مصاف الدرجة الأولى أكثر بتجمد رصيده عند 29 نقطة.

