أتلتيكو مدريد يأمل تجاوز غياباته أمام إلتشي من قبل beIN SPORTS December 29, 2022 13:03 0:57 دقيقة يواجه أتلتيكو مدريد ضيفه إلتشي بغياب الدولي الأرجنتيني رودريغو دي بول بسبب إصابة في الركبة، بينما تدرب مواطنُه ناويل مولينا بشكلٍ منفرد، كما شهد المران الأخير غياب أكسل فيتسل، وجان أوبلاك بسبب المرض. تقارير إخبارية أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني -آخر الفيديوهات 0:22 دقيقة أنشيلوتي: " لن تنتهي مسيرتي مع الريال بقرار مني" 0:43 دقيقة قرار يشجع على الحضور الجماهيري في "خليجي 25" 2:35 دقيقة البشت الذي ارتداه ميسي يثير التساؤلات في الأرجنتين 0:53 دقيقة مبابي يعترف بعدم تخطيه خسارة نهائي قطر 2022™ 1:13 دقيقة خاكبو متحمس لتجربته الجديدة مع ليفربول 1:13 دقيقة غوارديولا يرى أنّ هالاند لم يصل إلى أفضل مستوياته 0:57 دقيقة أتلتيكو مدريد يأمل تجاوز غياباته أمام إلتشي 2:40 دقيقة ريال بيتيس يستقبل بيلباو في مواجهة محفوفة بالمخاطر 4:19 دقيقة مانشستر سيتي يعود بفوز ثمين من أرض ليدز يونايتد 4:26 دقيقة مبابي يقود باريس سان جيرمان للفوز على ستراسبورغ