أتلتيكو مدريد من أجل مواصلة السير بثبات نحو لقب الـ"ليغا" من قبل beIN SPORTS February 20, 2021 11:52 2:57 دقيقة يستضيف أتلتيكو مدريد اليوم السبت فريق ليفانتي من أجل تحقيق الفوز ومواصلة السير نحو اللقب وذلك ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني لكرة القدم. تقارير إخبارية أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني ليفانتي -آخر الفيديوهات 2:51 دقيقة ريال مدريد في "بروفة" أخيرة قبل لقاء أتالانتا 2:57 دقيقة أتلتيكو مدريد من أجل مواصلة السير بثبات نحو اللقب 3:36 دقيقة قمّة "ديربي الميرسيسايد" بين ليفربول وإيفرتون 3:06 دقيقة تشيلسي ينزل ضيفاً على ساوثهامبتون 0:32 دقيقة الفرنسي يوهان كاباي يعلن اعتزاله كرة القدم 0:38 دقيقة يونايتد يسعى للاحتفاظ بمهاجمه إدينسون كافاني 0:33 دقيقة فليك يؤكد انتهاء موسم توليسو بسبب الإصابة 3:51 دقيقة ليون يستعيد نغمة الانتصارات والصدارة المؤقتة 0:44 دقيقة فيورنتينا ينتصر بالثلاثة 0:48 دقيقة لاعبو بيلباو يوافقون على تخفيض رواتبهم