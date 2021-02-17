أتلتيكو مدريد للعودة بالعلامة الكاملة من أمام ليفانتي من قبل beIN SPORTS February 17, 2021 11:13 3:03 دقيقة ينزل أتلتيكو مدريد ضيفاً على ليفانتي لمواصلة الرحلة نحو التتويج بلقب الليغا في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية. تقارير إخبارية أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني ليفانتي -آخر الفيديوهات 1:26 دقيقة دي يونغ: "من الصعب جداً شرح ما حدث" 1:19 دقيقة مبابي: "بإمكاننا الإطاحة بأي منافس" 1:19 دقيقة صلاح: "المباراة أعادتنا إلى أسلوبنا المعهود" 4:48 دقيقة فينغر يرشّح سان جيرمان لنيل لقب دوري أبطال أوروبا 6:22 دقيقة سان جيرمان يكبدّ برشلونة هزيمة ثقيلة 3:25 دقيقة ليفربول يُسقط لايبزيغ ويضع قدماً في ربع النهائي 0:35 دقيقة ميسي يواصل صناعة التاريخ مع برشلونة 3:45 دقيقة فوز باهر للأهلي المصري على المريخ السوداني 0:29 دقيقة المغرب يستهل مشواره بالفوز على غامبيا 0:22 دقيقة الكشف عن الكرة الجديدة لمباريات دوري أبطال أوروبا