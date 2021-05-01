أتلتيكو مدريد للحفاظ على الريادة من قبل beIN SPORTS May 1, 2021 10:54 1:22 دقيقة يسعى أتلتيكو مدريد إلى الحفاظ على موقعه في الصدارة عندما يواجه مضيفه إلتشي في الجولة 34 من الدوري الإسباني لكرة القدم. تقارير إخبارية الدوري الإسباني أتليتكو مدريد إلتشي -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة كونتي: "الرسالة وصلت بشكل واضح" 0:40 دقيقة تعرّف على قصة بيع حذاء ليونيل ميسي 3:12 دقيقة مباراة ريال مدريد وأوساسونا – التغطية الخاصة 1:22 دقيقة أتلتيكو مدريد للحفاظ على الريادة 3:10 دقيقة باريس سان جيرمان من أجل حصد العلامة الكاملة 2:38 دقيقة ليل للحفاظ على الصدارة من بوابة نيس 1:31 دقيقة ريشارليسون: "سعيد باللعب في البريمييرليغ" 0:46 دقيقة توخيل قلق بشأن روديغر وكوفاتشيتش 3:08 دقيقة ليستر يكتفي بالتعادل أمام ساوثمبتون 0:45 دقيقة إيقاف كومان لمباراتين بعد طرده أمام غرناطة