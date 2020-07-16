

وسجّل ماركوس لورنتي (54) والغاني توماس بارتي (80) هدفي الـ"روخيبلانكوس".

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثالث في حين تجمّد رصيد خيتافي عند 54 نقطة في المرتبة السابعة.

إشبيلية يسقط في فخ التعادل

تعادل إشبيلية صاحب المركز الرابع برصيد 67 نقطة سلبا أمام مضيفه ريال سوسييداد الذي بقي سادسا بفارق نقطة أمام خيتافي ونقطتين خلف فياريال الخامس.

وفقد أتلتيك بلباو الى حد كبير فرصة المشاركة في "يوروبا ليغ" عبر الدوري بخسارته أمام ضيفه ليغانيس 2-صفر متأثرا بالنقص العددي في صفوفه، لكنه يملك فرصة التعويض في حال أحرز لقب الكأس الإسبانية على حساب ريال سوسييداد (لم يحدد موعد النهائي بعد).

سقوط مايوركا

ولحق ريال مايوركا بإسبانيول إلى الدرجة الثانية بخسارته أمام غرناطة 2-1، لينحصر الصراع على بطاقة الهبوط الثالثة الأخيرة بين ليغانيس (35 نقطة) وسلتا فيغو (36) الذي خسر أمام ليفانتي 2-3.

وفي بقية المباريات فاز دبورتيفو ألافيس على ريال بيتيس 2-1 وفالنسيا على إسبانيول 1-0 وإيبار على بلد الوليد 3-1.