أتلتيكو المتصدر يستقبل ألافيس المهدد بالسقوط من قبل beIN SPORTS March 21, 2021 14:46 2:50 دقيقة بعد الخروج من دوري الأبطال، يتجه تركيز أتلتيكو مدريد صوب الليغا التي يتصدرها وهذه المرة حين يستقبل ألافيس المهدد بالنزول في الجولة 28 من الدوري الإسباني. تقارير إخبارية أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني ديبورتيفو ألافيس -آخر الفيديوهات 3:09 دقيقة ميسي على موعد مع رقم قياسي جديد 1:20 دقيقة ماذا قال بونو بعد مباراة إشبيلية وبلد الوليد؟ 1:40 دقيقة ياسين بونو يقود إشبيلية للتعادل بهدف تاريخي 0:40 دقيقة "العنابي" يخوض مرانه الأول على الأراضي المجرية 0:36 دقيقة ميلووكي باكس يتعاقد مع المخضرم "تاكر" 3:35 دقيقة مانشستر سيتي يتأهل بصعوبة إلى نصف النهائي 0:43 دقيقة أول خسارة لمرسيليا "سامباولي" 0:53 دقيقة الوكرة يتجاوز عقبة السيلية 0:48 دقيقة بولونيا يقلب الطاولة على كروتوني 0:39 دقيقة باريس سان جيرمان يستعيد خدمات نيمار أمام ليون