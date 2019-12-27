وأكد النادي "الكتالوني" في بيان الاتفاق مع فرنانديز "ليكون مدرب الفريق حتى نهاية الموسم الحالي".

وبات أبيلاردو (49 عاماً) الذي سبق له الدفاع عن ألوان نادي برشلونة بطل الدوري، ثالث مدرب لإسبانيول هذا الموسم.

وهو يخلف بابلو ماشين المقال من منصبه غداة الخسارة أمام ليغانيس بهدفين نظيفين في المرحلة الثامنة عشرة، علماً أنّ الأخير حلّ بدوره بدلاً من دافيد غاييغو الذي استغنى النادي عن خدماته في تشرين الأول/أكتوبر بعدما حقق الفريق فوزاً يتيماً في ثماني مباريات.

ويتسلم أبيلاردو الإدارة الفنية لفريق خسر في 12 مباراة من أصل 18 هذا الموسم ويحتل قاع ترتيب الليغا برصيد 10 نقاط، لكنه بلغ ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لمواجهة ولفرهامبتون الإنكليزي.

وتعود المهمة التدريبية الأخيرة للمدافع السابق الذي خاض 54 مباراة دولية مع المنتخب الإسباني، إلى نهاية الموسم الماضي، عندما رحل عن ديبورتيفو ألافيس بعدما قاده لاحتلال المركز الرابع عشر في الترتيب.