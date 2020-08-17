واجتمع أبيدال على مأدبة غداء مع المدرب كخطوة لتوديعه بطريقة راقية خصوصاً وأن سيتيين كان اختياراً أيضاً للإدارة الرياضية في شهر يناير الماضي.

وتأتي إقالة سيتيين ضمن المشروع الجديد الذي تنوي إدارة برشلونة تنفيذه عقب الهزيمة القاسية أمام بايرن ميونيخ الألماني 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته إدارة نادي برشلونة قد انتهى بعد السقوط التاريخي أمام بايرن.

واستمر الاجتماع استمر لأربع ساعات برئاسة "جوزيب ماريا بارتوميو" ومن المتوقع أن يسفر عن إقالة المدرب " كيكي سيتيين " بشكل رسمي، ومن المنتظر أن يتم استبداله بالمدرب الهولندي "رونالد كومان" .

هذا و تكثُرُ الضغوط على رئيس النادي " بارتوميو " من أجلِ تقديم استقالته فيما يُرجح أن يتم تحديد خطة للموعد الانتخابي المقبل.