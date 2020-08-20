وأقال النادي الكاتالوني أبيدال من منصبه الثلاثاء بعد أن أطاح بالمدرب كيكي سيتيين الاثنين عقب الخروج المذل امام بايرن ميونيخ الالماني 2-8 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الاسبوع الفائت.

وقال الدولي الفرنسي السابق الذي عين مديرا رياضيا في حزيران/يونيو 2018 "خلال هذين العامين، حاولت القيام بتغييرات اعتقدتُ أنها مهمة جدا لمستقبل الفريق الاول. ورغم قناعاتي وإصراري، لم أفلح في ذلك".

وأردف قائلا "لذلك أعتقد أنه حان الوقت لوضع نهاية لعلاقتي مع النادي".

وتابع اللاعب الذي غادر برشلونة كلاعب في العام 2013 "هذا الوداع الثاني يختتم عامين حاولت خلالهما العمل من أجل أن أجعل برشلونة أفضل. موسمان صعبان وضعت نهاية لهما وفقا لقراري الشخصي. على رغم ان مجلس الادارة أقالني من منصبي الاثنين، فقد تقدمت الثلاثاء الفائت باستقالتي (...) لقد استقلت قبل عام من انتهاء عقدي مع برشلونة".

وعيّن برشلونة مدافعه السابق الهولندي رونالد كومان مدربا جديدا للفريق، فيما عين مساعد أبيدال السابق رامون بلانيس مديرا رياضيا.

وختم أبيدال الذي خاض 67 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي "الوضع في النادي معقد ولكن ليس لدي أدنى شك أنه سيتخطى ذلك وستعود النجاحات التي يستحقها هذا النادي العظيم".

ولعب أبيدال مع برشلونة بين عامي 2013 و2017 حقق خلالها لقب دوري أبطال أوروبا في مناسبتين وعانى من مشاكل صحية وخضع لعملية زرع كبد.