أبرز ردود الأفعال بعد مغادرة زيدان لريال مدريد من قبل beIN SPORTS May 27, 2021 19:09 7:48 دقيقة رصد مراسل قنواتنا في مدريد أبرز ردود الأفعال على رحيل زين الدين زيدان عن ريال مدريد فضلاً عن آخر المستجدات بشأن الأسماء المطروحة لتولّي تدريب فريق العاصمة الإسبانية. تقارير إخبارية الدوري الإسباني ريال مدريد زين الدين زيدان -آخر الفيديوهات 3:35 دقيقة قمّة مرتقبة بين الأهلي ونهضة بركان 1:02 دقيقة هكذا تفاعلت الجماهير مع خبر مغادرة زيدان! 0:45 دقيقة 26 لاعباً في لائحة المنتخب المغربي 5:55 دقيقة آخر المستجدات بشأن عودة أليغري لتدريب يوفنتوس 0:36 دقيقة إنتر يتفق مع سيموني إنزاغي ولاتسيو يؤكد رحيله 7:48 دقيقة أبرز ردود الأفعال بعد مغادرة زيدان لريال مدريد 2:30 دقيقة تباين آراء الصحفيين بشأن رحيل زيدان عن ريال مديد 0:39 دقيقة الإيطالي بيتيول يفوز بالمرحلة 18 من طواف إيطاليا 0:29 دقيقة تومي بول إلى نصف نهائي دورة بارما 0:27 دقيقة دجوكوفيتش إلى نصف نهائي دورة بلغراد