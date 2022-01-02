أبرز ردود الأفعال بعد مباراة ريال مدريد وخيتافي January 2, 2022 21:27 0:43 دقيقة اختلفت ردود الأفعال بعد مباراة ريال مدريد وخيتافي والتي انتهت لصالح الأخير بهدف نظيف ليفجّر إحدى أكبر مفاجآت الدوري الإسباني في المرحلة التاسعة عشرة. مقابلات ريال مدريد خيتافي -آخر الفيديوهات 3:29 دقيقة برشلونة يعود منتصراً من أرض مايوركا 0:43 دقيقة أبرز ردود الأفعال بعد مباراة ريال مدريد وخيتافي 1:40 دقيقة فان دايك يفسّر أسباب تعادل ليفربول مع تشيلسي 2:13 دقيقة توخيل: كان بإمكاننا تحقيق الفوز 1:19 دقيقة أزبيليكويتا: "مانيه كان يستحق البطاقة الحمراء" 4:55 دقيقة قمّة دراماتيكية تنتهي بالتعادل بين تشيلسي وليفربول 0:43 دقيقة بوردو يودع كأس فرنسا 3:49 دقيقة أتلتيكو مدريد يصالح جماهيره بفوز مقنع على فايكانو 1:17 دقيقة عودة غير موفقة لإيفرتون 2:57 دقيقة خيتافي يفجر المفاجأة ويُسقط ضيفه ريال مدريد