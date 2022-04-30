أبرز المحطات التي مرّ بها ريال مدريد قبل تتويجه باللقب من قبل beIN SPORTS April 30, 2022 19:04 3:59 دقيقة مرّ ريال مدريد بالعديد من المحطات قبل تتويجه بلقب الدوري الإسباني. تقارير إخبارية الدوري الإسباني ريال مدريد -آخر الفيديوهات 3:46 دقيقة برشلونة يتأهل إلى النهائي على حساب فولفسبورغ 3:59 دقيقة أبرز المحطات التي مرّ بها ريال مدريد قبل التتويج 3:19 دقيقة مراسم تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني 5:12 دقيقة ريال مدريد يحسم لقب الدوري الإسباني دون عناء 3:35 دقيقة ليفربول ينتصر بصعوبة على نيوكاسل 0:47 دقيقة الاتحاد المصري يبعث بطلب للكاف بخصوص أبطال إفريقيا 0:54 دقيقة أراوخو سعيد بتمديد عقده مع برشلونة 2:46 دقيقة "سيتي" يواجه "ليدز" وعينه على النقاط الثلاث 3:04 دقيقة أتلتيكو مدريد يحلّ ضيفا ثقيلاً على أتلتيك بلباو 2:49 دقيقة ريال ينشد التتويج بلقب الليغا من بوابة إسبانيول