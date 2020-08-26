وقالت الصحيفة ُ الإسبانية إن ناديَ "برشلونة" سيعمل على تصعيب أمر مغادرة ميسي للنادي، عبر ضمان أعلى قيمةِ انتقال يمكن تحقيقـُها، لتفوقَ صفقة مغادرةِ البرازيلي نيمار إلى "باريس سان جيرمان"، والمقدرة 222 مليونَ يورو.

