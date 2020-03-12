آخر تطورات فيروس كورونا في اسبانيا March 12, 2020 14:38 4:11 دقيقة تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة الغاء منافسات دورة ميامي للتنس بسبب "فيروس كورونا" 0:35 دقيقة يويفا يدعو إلى اجتماع للبت في مصير جميع البطولات 4:11 دقيقة آخر تطورات فيروس كورونا في اسبانيا 0:21 دقيقة انسحاب فريق مكلارين من سباق أستراليا 0:29 دقيقة ريال مدريد الإسباني في حجر صحي بسبب فيروس كورونا 9:01 دقيقة آخر تطورات فيروس كورونا في بريطانيا 3:57 دقيقة آخر تطورات فيروس كورونا في إيطاليا 2:04 دقيقة وباء كورونا يوقف الحياة في إيطاليا.. وكرة القدم! 0:29 دقيقة رابطة الدوري الإسباني تعلن تعليق مباريات الليغا 11:48 دقيقة موجز الأخبار