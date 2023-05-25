آخر تطورات حادثة العنصرية مع فينيسيوس May 25, 2023 14:50 4:19 دقيقة يعقد اليوم خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني مؤتمراً صحافياً، ومن المنتظر أن يتحدث فيه عن الأحداث المتعلقة بواقعة العنصرية التي تعرض لها فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد. مقابلات الدوري الإسباني خافيير تيباس -آخر الفيديوهات 8:05 دقيقة مانشستر يونايتد من أجل حجز مقعد في دوري الأبطال 1:18 دقيقة الجزائري بن رحمة وزوما في مقابلة مع beIN SPORTS؟ 0:39 دقيقة فالنسيا في رحلة البحث عن ضمان البقاء 2:57 دقيقة مباراة منتظرة بين تونس والعراق 4:19 دقيقة آخر تطورات حادثة العنصرية مع فينيسيوس 2:37 دقيقة أندية الدوري الألماني ترفض دخول المستثمرين 1:06 دقيقة أنشيلوتي: "فينيسيوس في حالة ذهنية جيدة" 2:02 دقيقة إنييستا يعلن رحيله عن فيسيل كوبي 5:02 دقيقة منتخب البرازيل يعدل الأوتار ويعبر الدومينيكان 6:27 دقيقة أتليتيكو مدريد يفقد الوصافة وإسبانيول ينتعش