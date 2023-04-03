آخر أصداء بيان برشلونة بشأن تيباس April 3, 2023 22:06 3:42 دقيقة بات من الواضح أنّ العلاقة بين برشلونة وتيباس قد وصلت إلى طريق مسدود، فما هي آخر أصداء البيان الذي نشره النادي الكاتالوني؟ تقارير إخبارية برشلونة خافيير تيباس -آخر الفيديوهات 1:22 دقيقة عمر السومة يقود العربي لتجاوز أم صلال 3:27 دقيقة توتنهام يتعثر بالتعادل أمام إيفرتون 0:59 دقيقة أليغري يؤكد صعوبة مواجهة يوفنتوس وإنتر 3:42 دقيقة آخر أصداء بيان برشلونة بشأن تيباس 3:48 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 29 2:18 دقيقة تشلسي يدخل في نفق مظلم بعد رحيل بوتر 3:33 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 26 0:42 دقيقة برشلونة في بيان رسمي يطالب تيباس بالاستقالة 0:53 دقيقة ميرور: ناغلسمان من أبرز الأسماء لتدريب البلوز 0:54 دقيقة صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز" تنتقد أداء الشياطين