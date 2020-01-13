آخر أخبار إقالة فالفيردي المرتقبة من قبل beIN SPORTS January 13, 2020 19:14 3:44 دقيقة الجميع ينتظر إقالة ارنستو فالفيردي مدرب برشلونة الليلة، فماذا في آخر الأخبار القادمة من هناك؟ تقارير إخبارية الدوري الإسباني -آخر الفيديوهات 0:27 دقيقة الوداد البيضاوي ينفصل عن مدربه الصربي زوران 3:44 دقيقة آخر أخبار إقالة فالفيردي المرتقبة 0:52 دقيقة يوفنتوس يخسر جهود التركي ديميرال لفترة طويلة 0:59 دقيقة سموحة يتعاقد مع حمادة صدقي 0:50 دقيقة روما يعلن إصابة لاعبه زانيولو 5:11 دقيقة تقارير إسبانية: برشلونة سيقيل فالفيردي هذا اليوم!! 1:17 دقيقة من هو علاء دالي الملقب بـ"جدو" الكرة السورية؟ 1:49 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 3:41 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 22 3:41 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 20