10 أرقام يجب معرفتها قبل الكلاسيكو المنتظر

وقبل ساعات من صافرة البداية فيما يلي بعض الأرقام التي تمهد للقاء الكبير:

- خسر برشلونة في 5 من آخر 6 مواجهات ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني (فاز 1)، علماً بأنه لم يخسر أيا من مواجهاته السبع السابقة ضده في البطولة (فاز 4 تعادل 3)

- فاز ريال مدريد في آخر زيارتين له إلى ملعب كامب نو في الدوري. وسبق له أن فاز في 3 مباريات متتالية على ملعب برشلونة مرة واحدة فقط في تاريخ البطولة (بين يناير 1963 وفبراير 1965).

- لم يخسر برشلونة في 12 مباراة خاضها على ملعبه في الدوري هذا الموسم (فاز 10 تعادل 2)، في أفضل بداية له على ملعبه حتى هذه الجولة من الموسم منذ 1999-20.

- لم يخسر ريال مدريد في آخر 5 مباريات بالدوري (فاز 3 تعادل 2)، في ثاني أطول سلسلة له من المباريات المتتالية من دون خسارة هذا الموسم بعد أول 12 مباراة (ف 10 ت 2).

- برشلونة هو صاحب أكبر عدد من المباريات بشباك نظيفة (19)، والأقل تلقيا للأهداف (8) بعد أول 25 مباراة من الموسم في تاريخ الدوري الإسباني.

- ريال مدريد هو أول فريق يسجل 50 هدفاً في الدوري هذا الموسم. وهو خامس فريق من حيث الاهداف المتوقعة (51.1) في الدوريات الاوروبية الخمسة الكبرى هذا الموسم، بعد باريس سان جيرمان (58.6)، وآرسنال (53.4) وبايرن ميونيخ (53.2).

- حقق برشلونة نتيجة 1-0 تسع مرات في الدوري هذا الموسم، أكثر مما حقق طوال موسم كامل من البطولة، وأكثر من أي فريق آخر بعد أول 25 مباراة من الموسم.

- ساهم كريم بنزيمة بتسجيل 3 أهداف في آخر 4 مباريات لريال مدريد ضد برشلونة في الدوري (هدفان وتمريرة حاسمة)، علما بأنه لم تكن له أي مساهمة بتسجيل الاهداف في المباريات الأربع السابقة ضد البلاوغرانا بالبطولة.

- سجل فيران توريس في مباراتين خاضهما مع برشلونة في الدوري ضد ريال مدريد (هدفان في المجموع)، وفي حال نجح بالتسجيل بهذه المباراة، سيصبح ثاني لاعب فقط في الفريقين يسجل في أول 3 مباريات كلاسيكو بينهما في البطولة خلال القرن الـ 21 بعد صامويل ايتو في 2005 (3).

- فاز كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد في 3 من 7 مواجهات له ضد برشلونة في الدوري (خ 4)، وقد يصبح خامس مدرب لريال مدريد يفوز في 4 مباريات كلاسيك أو أكثر في تاريخ الدوري، بعد ميغيل مونوز (12) في 1971، وفرانسيسكو برو (5) في 1940، ولويس مولويني (5) في 1986 وزين الدين زيدان (4) في 2021.

