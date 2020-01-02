وكيل أعمال دي ليخت يشن هجوماً على برشلونة

ودافع الوكيل الهولندي-الايطالي عن انتقال المدافع الشاب البالغ 20 عاماً من اياكس امستردام إلى صفوف "السيدة العجوز" بدلاً من برشلونة الذي حاول ضمه، وقال في حديث لصحيفة "فوتبول انترناسيونال" الهولندية "في هولندا يعتقدون أن برشلونة ناديًا هولندياً وليس أجنبياً. اعتبروا الانتقال سراً مقدساً".

تابع "اعتقد الكاتالونيون انه بحال قدوم (لاعب الوسط الهولندي الآخر فرنكي) دي يونغ سيصل (دي ليخت) أيضاً. تعاملوا معه كالجبنة. لكن أسباب رغبتهم باستقدامه كانت خاطئة: هل تعتقدون أن واحداً مثل (المدافع جيرار) بيكيه سيترك مكاناً لغيره؟".

وتوقع رايولا مستقبلاً كبيراً لقلب الدفاع الدولي "دي ليخت لا يهتم للمال، يريد فقط ممارسة كرة القدم. أراده يوفنتوس قبل سنة. أتحدث غالباً مع (نائب الرئيس ونجم وسط النادي سابقا التشيكي بافل) ندفيد، وهو بمثابة ابن لي، فقد قال لي "هذا الشاب أكثر جنونا مني". يمكنه احراز جائزة الكرة الذهبية (لافضل لاعب في العالم)".







